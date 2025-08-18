В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом

18 августа 2025, 08:23

Bloomberg: Зеленскому придется принять сделку по Украине либо разозлить Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.