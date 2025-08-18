В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом
Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
В материале агентства говорится о том, что Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации: ему предстоит сделать выбор между тем, чтобы вызвать недовольство Трампа, и тем, чтобы пойти на сделку о прекращении конфликта на Украине, согласившись на уступку территорий в обмен на неопределённые гарантии безопасности.
По информации источника агентства, Зеленский планирует на встрече получить больше сведений о требованиях Москвы, определить сроки проведения трёхсторонней встречи с президентом США и президентом России Владимиром Путиным, а также попытаться убедить США ввести санкции против России.
