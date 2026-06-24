24 июня 2026, 18:56

Участник СВО Сыртланов: Зеленский не сможет напугать Лукашенко

Фото: iStock/ffikretow

Владимир Зеленский не сможет напугать президента Белоруссии Александра Лукашенко своими угрозами. Так считает член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.





Напомним, Зеленский пригрозил нанести удары по белорусской территории. По его словам, вдоль границ с Украиной в Белоруссии размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Глава киевского режима потребовал демонтировать военное оборудование в течение недели, в противном случае оно будет уничтожено силами ВСУ.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что Минску надо быть готовым к любым вариантам развития событий, поскольку киевский режим под руководством Запада действительно может нанести удар по Белоруссии.





«Вместе с тем, на Батьку, что говорится, где сядешь, там и слезешь. Ни себя, ни своих граждан он в обиду не даст. Лукашенко не раз это доказывал и словом, и делом. Страну в опасности он не оставит и обидеть белорусов не позволит», — выразил уверенность Сыртланов.

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских беспилотников на территорию России становится практически ежедневной практикой», — приводит издание слова Васильева.