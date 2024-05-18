На Белгородчине открыли пункт размещения жителей освобождённых сёл Харьковской области

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Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области создала рабочую группу для помощи жителям освобождаемых российскими войсками населённых пунктов. В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для них, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВГА Харьковской области не имеет доступа к населённым пунктам, освобождаемым ВС России. Однако администрация постоянно находится на связи с военными, которые помогают эвакуировать жителей на территорию России.
В этот день Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица в Харьковской области, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск.
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Анастасия Чинкова