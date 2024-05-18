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На Белгородчине открыли пункт размещения жителей освобождённых сёл Харьковской области

Ганчев: на Белгородчине открыли ПВР для жителей Харьковской области
18 мая 2024, 20:07
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области создала рабочую группу для помощи жителям освобождаемых российскими войсками населённых пунктов. В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для них, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.


Он подчеркнул, что в настоящее время ВГА Харьковской области не имеет доступа к населённым пунктам, освобождаемым ВС России. Однако администрация постоянно находится на связи с военными, которые помогают эвакуировать жителей на территорию России.

В этот день Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица в Харьковской области, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск.

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#вс рф
Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой
18 мая 2024, 20:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Опубликованы кадры российского удара по крупному логистическому центру украинской армии в Одесской области. Видео представил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно охваченное огнём здание. Отмечается, что в нём хранились безэкипажные катеры.



Напомним, что логистические центры ВСУ были поражены российскими войсками в ночь на субботу.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии Волчанска в Харьковской области, где сейчас активно ведётся наступление российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#ракетный удар
#спецоперация
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Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области
Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку воевать в ВСУ
18 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителя Белгородской области, желавшего воевать в рядах украинской армии, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В конце октября прошлого года УФСБ сообщало о задержании местного жителя 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование ВСУ.

При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и значительное количество наркотических веществ.

Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.

Ему вынесли наказание в виде тюремного заключения на срок девять лет.

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#белгородская область
#фсб
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Соловьёв показал видео, на котором «украинцы штурмуют» военкоматы, чтобы отправиться на СВО
Соловьёв пошутил об украинцах, штурмующих военкоматы для отправки на СВО
18 мая 2024, 19:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик с одним из военных комиссариатов Украины.
«Толпы жителей Украины штурмуют призывные пункты, чтобы отправиться на фронт», — подписал видеоролик Соловьёв.

На кадрах изображён пустынный пляж. Голос за кадром называет адрес призывного пункта, в котором он находится. По его словам, на часах 13:00, но в военкомат не явился ни один мужчина.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинцы не хотят умирать за Владимира Зеленского. По её словам, новый закон о мобилизации только подстегнул массовое бегство украинцев из страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
18 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
Отмечается, что в результате нападения украинский военный получил ножевое ранение руки. Согласно информации источника, нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.

Напомним, сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране
País: Киев вынужден проводить мобилизацию из-за падения морального духа в стране
18 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Sinenkiy

Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения. Об этом сообщает País.
Отмечается, что украинцы устали и ослабли из-за продолжающегося конфликта, который приносит лишь потери украинской стороне. Киевские власти пытаются восполнить потери личного состава ВСУ за счет более жестких мобилизационных мер, однако и в этом вопросе терпят поражение.

В материале издания говорится о том, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении показывает огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Примечательно, что российские успехи на линии боевого соприкосновения заставили украинского президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.

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Гладков: ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Красном Белгородской области
18 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удар по посёлку Красное в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто. Также есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский», — рассказал губернатор Белгородской области.

К счастью, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

В настоящий момент оперативные службы продолжают подомовой обход попавшей под обстрел территории.

Напомним, на прошлых выходных ВСУ совершили в Белгороде страшный теракт. Осколок украинской ракеты попал в жилую многоэтажку, в результате чего целый подъезд дома оказался разрушенным. По последним данным в результате теракта погибли 17 человек.

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#белгородская область
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Смерть за Зеленского не прельщает: Ковитиди заявила, что украинцы не хотят воевать за Киев
Ковитиди: Украинцы не готовы умирать за Зеленского и массово бегут из страны
18 мая 2024, 17:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для РИА Новости.
«Смерть за Зеленского не прельщает украинцев: люди массово бегут из ВСУ, бегут из Украины. Вступивший 18 мая закон Зеленского «об усилении мобилизации на Украине» ускорил массовое бегство из страны», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Ковитиди.

Сенатор считает, что поставки западного оружия в помощь Вооружённым силам Украины уже не решат проблемы Зеленского — украинцы не хотят воевать против России.

Украинский народ устал от безденежья и продажных киевских властей, заключила Ковитиди.

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Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище
18 мая 2024, 17:09

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, когда говорил о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».
По словам Кривоноса, лидера киевского режима сделали посмешищем. Однако, как отметил отставной генерал, судя по данной ситуации, Зеленский неправильно назначил чиновников, раз они его подставили.

Кривонос подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Он заключил, что ожесточенные бои разворачиваются именно там, где не было организованно фортификационное оборудование территории.

Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

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#всу
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#спецоперация
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Стало известно, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
Нейтралитет Украины будет сигналом от Запада о готовности к миру с РФ
18 мая 2024, 17:08

Фото: iStock/Diy13

Нейтралитет Украины станет сигналом Запада о готовности к миру с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative.
Отмечается, что принятие киевскими властями нейтралитета будет иметь решающее значение для будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для России, что США и Украина серьёзно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе.

В публикации говорится, что в нынешних реалиях Киев при поддержке Вашингтона должен использовать свои дипломатические рычаги, пока ситуация не ухудшится ещё сильнее. При этом постоянные обещания о долгосрочной поддержке украинской армии, которые точно не могут быть выполнены, вредят будущему страны и отбивают у неё желание проводить необходимую дипломатию.

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