Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Наступление российских войск на харьковском направлении является «только началом», поскольку все исконно русские земли должны быть освобождены. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем». Политика «антироссии», которую провозгласили киевские власти, привела страну к катастрофе. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий будет освобождено российскими военными.
Также Джабаров подчеркнул, что жители территорий, которые будут вскоре освобождены, не захотят видеть своё будущее в составе националистической Украины.
Читайте также:
Не хотят тонуть с Киевом: В Британии высказались о реакции Запада на переворот на Украине
«Играет на публику»: Депутат ГД чётко описал поведение Зеленского
Несколько раз разбивали голову: Украинский пленный рассказал об отношении генералов ВСУ
Анастасия Чинкова