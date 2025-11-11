На благотворительном концерте в Раменском исполнили современные песни о войне
В Культурно-досуговом центре «Дементьевский» Раменского муниципального округа провели благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Перед началом программы жители написали письма военным и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов.
«В домах культуры и администрации постоянно проводят патриотические акции, собирают помощь, изготавливают окопные свечи. Заявки от бойцов отрабатываем вместе с жителями и волонтёрами, затем Раменским гуманитарным конвоем отправляем на передовую», – рассказал директор МКУ «ТУ Кратово» Алексей Емельянов.
Концертную программу «Изменяя мир» представил поэт, композитор и музыкант Геннадий Богданов со своей группой. Музыканты исполнили песни о войне, написанные в наше время.
«Любой русский человек должен поддерживать солдат, которые воюют за нас», – уверен артист.В зале присутствовали ветераны спецоперации, их родственники и участники других боевых действий.