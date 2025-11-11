На благотворительном концерте в Раменском исполнили современные песни о войне

11 ноября 2025, 17:40

Фото: Раменский медиацентр

В Культурно-досуговом центре «Дементьевский» Раменского муниципального округа провели благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Перед началом программы жители написали письма военным и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов.

«В домах культуры и администрации постоянно проводят патриотические акции, собирают помощь, изготавливают окопные свечи. Заявки от бойцов отрабатываем вместе с жителями и волонтёрами, затем Раменским гуманитарным конвоем отправляем на передовую», – рассказал директор МКУ «ТУ Кратово» Алексей Емельянов.

Фото: Раменский медиацентр



«Любой русский человек должен поддерживать солдат, которые воюют за нас», – уверен артист.