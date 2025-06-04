Элитный отряд ВСУ бежал в боях за Троицкое под натиском дронов РФ

04 июня 2025, 06:54

Элитный отряд ВСУ «Птицы Мадьяра» бежал из-за атак дронов РФ в боях за Троицкое

Фото: iStock/Nastco

Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» бежали со своих позиций под ударами российских операторов дронов в ходе освобождения Троицкого в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Даниил Иванов.





По словам Иванова, бегство украинских бойцов стало следствием точных действий российских сил. Российские операторы БПЛА вычислили и рассекретили позиции противника, после чего нанесли огневое поражение с использованием FPV-дронов и артиллерии.





«На нашем направлении, именно в воздухе, нашим главным оппонентом была группировка «Мадьяра». Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие», — рассказывал командир.

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«В голове сразу же складывается понимание против кого и за что мы сражаемся. Ведём борьбу и стараемся всё-таки стать лучше, чем они в небе, доказать всем миру, что правда будет за нами», — признался солдат.