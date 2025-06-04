ВС РФ застали ВСУ врасплох и взяли под контроль пункт Водолаги за три-четыре дня

04 июня 2025, 06:47

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Российские войска установили контроль над населённым пунктом Водолаги в Сумской области в течение трёх-четырёх дней. Действия ВС РФ стали неожиданностью для украинской стороны, заявил командир батальона с позывным «Мажор» на видео от Минобороны РФ, передает РИА Новости.





По словам командира, операция по взятию Водологов была проведена путём тактического окружения: это позволило перерезать логистические пути противника. Он отметил, что стремительный успех стал возможен из-за неподготовленности ВСУ к действиям российских войск на широком фронте.



Часть украинских военных сдалась сразу, другие оказали непродолжительное сопротивление.





«Состояние у противника подавленное, потому что из разговоров пленных уже было понятно, что командир роты сидит за 20 километров от линии боевого соприкосновения. Основные пути подвоза были нами блокированы. Противник остался без ничего», — объяснил «Мажор».