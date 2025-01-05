Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео

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Военнослужащий ВСУ попал на видео, когда убегал из подбитой боевой бронированной машины (ББМ) в Курской области. Кадры представил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев | Z».
Отмечается, что украинский боец бежал, чтобы спрятаться в ближайшей лесополосе. Действий происходило около хутора Бердин в Большесолдатском районе.
Представленные кадры прокомментировал военный эксперт Борис Рожин, который заявил, что попытка захвата российского хутора у украинских войск провалилась. В общей сложности в боях около этого населённого пункта ВСУ потеряли шесть единиц военной техники, включая два танка.
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Анастасия Чинкова