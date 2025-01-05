ВС РФ поразили британский танк Challenger 2 в Курской области – видео

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Российские войска поразили украинский танк Challenger 2 производства Великобритании в Курской области. Момент удара был запечатлён на видео, которое представил Telegram-канал «Рыбарь».
Отмечается, что по боевой машине был нанесён удар беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
В общей сложности ВСУ в 2023 году получили 13 таких танков, который поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При учёте предыдущих ликвидаций в распоряжении ВСУ остаются 5-6 Challenger 2.
Ранее стало известно, сколько человек Украина мобилизовала в 2024 году.
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В общей сложности ВСУ в 2023 году получили 13 таких танков, который поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При учёте предыдущих ликвидаций в распоряжении ВСУ остаются 5-6 Challenger 2.
Ранее стало известно, сколько человек Украина мобилизовала в 2024 году.
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Анастасия Чинкова