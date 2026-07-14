На «Героях Подмосковья» раскрыли три важных плюса программы
Программа «Герои Подмосковья», направленная на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах государственной власти, отличается многими достоинствами. О трёх самых значимых рассказал участник проекта Артём Чурилов в интервью РИАМО.
Чурилов отметил высокое качество учебного материала и эффективность преподавания.
«Плюсов много, но я выделю три главных: во-первых, мощная образовательная база от РАНХиГС — нам дали именно те знания, которые нужны здесь и сейчас. Во-вторых, это стажировки на местах, где можно сразу применить теорию. И, в-третьих, это поддержка наставников», — сказал он.Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе среди претендентов с высшим образованием. В годовой курс обучения входят четыре очно-заочных модуля и стажировки. Выпускникам предлагают трудоустройство или зачисляют в кадровый резерв.