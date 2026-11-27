На «Госуслугах» работает сервис QR-кодов для подтверждения статуса участника СВО
На портале «Госуслуги» запустили новый электронный сервис. С его помощью военнослужащие и члены их семей подтверждают статус участника СВО, предъявляя QR-код.
Документ принимают на культурных и спортивных мероприятиях, он даёт право на льготы. Для оформления нужна подтверждённая учётная запись и мобильное приложение.
В специальном разделе человек выбирает опцию «Получить» — система направляет запрос в Минобороны для проверки сведений. Если данные подтверждаются, на экране появляется QR-код. Он действует пять минут, поэтому предъявить его нужно в момент оформления льготы.
Если информации в системе нет, сервис предлагает инструкцию по получению бумажной справки в военно-служебном центре. Сотрудник организации проверяет подлинность кода через приложение «Госскан» за несколько секунд. QR-код не заменяет бумажную справку или удостоверение ветерана. Сервис работает при поддержке Минкультуры и Минспорта России.
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