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Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, ее искусственно удерживают от дефолта. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. По его словам, страна де-факто находится под внешним управлением и утонула в долгах, которые выплачивает за счет новых кредитов.
«Украина и так в кризисе, но на его фоне может развернуться еще более серьезная инфляция. Стагфляция предполагает умеренную инфляцию при депрессивной экономике, но здесь речь идет о раскрутке ценового кризиса. Такой сценарий вполне вероятен», — поделился экономист в беседе с «Известиями».Вместе с тем на Украине признали, что помощь киевскому режиму со стороны США заметно уменьшилась, сообщают argumenti.ru. С соответствующим заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
«По словам Сырского, в настоящий момент основная помощь Киеву идет от его европейских партнеров», — отмечает издание.Читайте также:
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