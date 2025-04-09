Россия оценила американские схемы урегулирования конфликта на Украине

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Американские схемы по урегулированию украинского конфликта не предусматривают решения вопросов, которые связаны с его первопричинами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями и военной безопасности Олега Бушуева.
«В предложенных американскими партнёрами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть», — произнес он в рамках пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.
На российско-американских переговорах, 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам Украины и России. Также есть договоренность о запрете использования судов для военных целей в Черном море.
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