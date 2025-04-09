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Россия оценила американские схемы урегулирования конфликта на Украине

Бушуев: РФ рассчитывает на преодоление первопричин украинского конфликта
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американские схемы по урегулированию украинского конфликта не предусматривают решения вопросов, которые связаны с его первопричинами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями и военной безопасности Олега Бушуева.
«В предложенных американскими партнёрами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть», — произнес он в рамках пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

На российско-американских переговорах, 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам Украины и России. Также есть договоренность о запрете использования судов для военных целей в Черном море.

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Во Франции узнали, что потеряли ВСУ в Сумской области
Monde: Объект по выпуску боеприпасов для ВСУ ликвидировали в Сумской области
09 апреля 2025, 20:42

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Главный украинский объект по производству боеприпасов для ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на боевика Антона Сербина.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сказал собеседник.

В материале описана ситуация в Шостке, которую авторы назвали основным промышленным центром, где производятся боеприпасы и взрывчатка на Украине. Издание указало, что местные предприятия «Импульс» и «Звезда», производящие детонаторы и порох, подвергались атакам в прошлом году, в том числе 31 декабря.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Россия и США пытаются урегулировать конфликт, пока Европа с Владимиром Зеленским выступают за антироссийские санкции.

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Кадыров заявил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией
Рамзан Кадыров: ВС России предотвратили попытку ВСУ разминировать границу
09 апреля 2025, 19:22

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Российские бойцы предотвратили попытку ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили... военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — говорится в сообщении.
Кадыров добавил, что противника нейтрализовали с помощью беспилотного расчета. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом населения Донбасса в течение восьми лет. Сегодня российские и американские власти обсуждают урегулирование кризиса.

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Николай Басков пожаловался на санкции, которые ввели против него
09 апреля 2025, 17:54

Николай Басков (фото: Instagram* / nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков пожаловался, что из-за санкций отдых за границей для него теперь — почти что несбыточная мечта. Об этом сообщает MK.RU.
По словам исполнителя, в настоящее время он не планирует отпуск — в том числе из-за напряжённого графика и ограниченного числа доступных для посещения государств.

«Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — сказал Басков.

При этом Басков уже строит грандиозные планы на следующий год — артист собирается с размахом отметить юбилей и не исключает, что для этого придётся собирать средства.

«Просто шок какой-то! В следующем году — 50 лет! Надо тратить деньги: собирать на шоу, на юбилей… Работаю только на свои расходы», — поделился планами он.

В 2024 году Басков был включён в санкционный список Австралии. Ранее санкции против него ввели власти Канады, указав на поддержку певцом специальной военной операции на Украине. Министерство иностранных дел Латвии также внесло Баскова в «чёрный список» и объявило его персоной нон грата.

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Стало известно, кто мог заранее знать о вторжении ВСУ в Курскую область
Политолог Светов: Буданов и Ермак знали о планах вторжения ВСУ на Курщину
09 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Помимо Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, о подготовке украинской армии к вторжению в Курскую область могли знать начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. Так считает политолог Юрий Светов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что только четыре человека были осведомлены о подготовке ВСУ к вторжению на курские земли. Политолог тем временем считает, что подобные слова вызывают серьезные сомнения.

«Верить Сырскому вообще не стоит. Когда действующий военный дает интервью и рассказывает о деталях каких-то военных операций, он либо просто врет, либо хочет себя приукрасить. Так не делают воюющие люди, но на Украине свои порядки. Там и Валерий Залужный (экс-главком ВСУ — ред.) интервью давал, и теперь этот дает», — заявил Светов в беседе с NEWS.ru.

Он предположил, что о вторжении в Курскую область знали Владимир Зеленский, Александр Сырский, Буданов и, вероятно, Ермак.

Однако политолог уверен, что такую серьезную операцию не могли подготовить четыре человека. По его словам, подобными заявлениями Сырский пытается скрыть участие Запада во вторжении на российские земли. Или же главком ВСУ хочет выставить украинских представителей «крутыми перцами», которые могут принимать решения без разрешения «западных начальников».

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Эксперт назвал главные цели наступления ВС РФ на Харьков и Сумы
Матвийчук: наступление ВС РФ на Сумы усилит позиции России на переговорах
09 апреля 2025, 15:49

Фото: istockphoto/zim286

Российское наступление на Харьков и Сумы усилит позиции Москвы в переговорах с Киевом. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru озвучил военный аналитик Анатолий Матвийчук. Собеседник считает, что контроль регионов поможет в создании буферной зоны.
«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области. Плюс создаем буферную зону безопасности, в которую могут войти территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей», — прокомментировал эксперт.
Матвийчук добавил, что недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о наступлении ВС РФ говорит о том, что неонацисты не могут остановить российскую армию. Аналитик считает, что это связано с потерями ВСУ в районе Купянска и Волчанска.

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