На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины

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Шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы в своем Telegram-канале.
«Шесть граждан Украины были задержаны при нелегальном пересечении границы между Украиной и Молдавией. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которые пешком пересекли границу в районе Окницы. Они сообщили, что им оказали помощь в достижении Молдавии, за что каждый из них заплатил от 6000 до 7000 евро», — говорится в сообщении, опубликованном Погранполицией Молдовы.Согласно данным ведомства, украинцы попросили предоставить им убежище на территории Молдавии.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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