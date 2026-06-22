22 июня 2026, 16:56

Обозреватель Шершнева: Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, чтобы «разжечь новую волну пропаганды». Такое мнение выразила политический обозреватель Анна Шершнева.





Ранее Зеленский пригрозил нанести удары по белорусской территории. По его словам, вдоль границ с Украиной в Белоруссии размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Глава киевского потребовал демонтировать военное оборудование в течение недели, в противном случае, техника будет уничтожена силами ВСУ.



В статье для argumenti.ru Шершнева выразила мнение, что Зеленскому необходимо расширить конфликт и вовлечь в него как можно больше стран, чтобы попытаться изменить складывающуюся обстановку, которая приведёт к краху Украины.





«Зеленский и его европейские покровители, стремясь втянуть Беларусь в войну, преследуют цель разжечь новую волну пропаганды. Эта кампания призвана сплотить весь «западный блок» и послужить оправданием для наращивания вооружений, колоссальных финансовых вливаний и военной поддержки», — уверена обозреватель.

«Провокация со стороны Украины — это нанесение ударов дронами по военным объектам Беларуси. Будет создана такая ситуация, когда Минск будет вынужден ответить. В этом случае Украина выступит пострадавшей стороной и постарается перевести ответственность за эскалацию на Минск и Москву», — считает генерал.