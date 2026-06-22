«Втянуть в конфликт»: эксперты объяснили жесткие заявления Зеленского в адрес Минска
Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, чтобы «разжечь новую волну пропаганды». Такое мнение выразила политический обозреватель Анна Шершнева.
Ранее Зеленский пригрозил нанести удары по белорусской территории. По его словам, вдоль границ с Украиной в Белоруссии размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Глава киевского потребовал демонтировать военное оборудование в течение недели, в противном случае, техника будет уничтожена силами ВСУ.
В статье для argumenti.ru Шершнева выразила мнение, что Зеленскому необходимо расширить конфликт и вовлечь в него как можно больше стран, чтобы попытаться изменить складывающуюся обстановку, которая приведёт к краху Украины.
«Зеленский и его европейские покровители, стремясь втянуть Беларусь в войну, преследуют цель разжечь новую волну пропаганды. Эта кампания призвана сплотить весь «западный блок» и послужить оправданием для наращивания вооружений, колоссальных финансовых вливаний и военной поддержки», — уверена обозреватель.
Она также не исключила вероятность проведения провокаций под чужим флагом, которые могут не только накалить обстановку, но и спровоцировать прямое вмешательство НАТО в конфликт.
При этом председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с Общественной Службой Новостей согласился, что Зеленский хочет втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт России и Украины с помощью провокации.
«Провокация со стороны Украины — это нанесение ударов дронами по военным объектам Беларуси. Будет создана такая ситуация, когда Минск будет вынужден ответить. В этом случае Украина выступит пострадавшей стороной и постарается перевести ответственность за эскалацию на Минск и Москву», — считает генерал.
Тогда, по словам Липового, Зеленский начнёт призывать НАТО вступиться за Украину, которая будет вынуждена вести оборонительные действия уже против двух государств.