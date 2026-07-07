На Харьковском направлении за пять минут поразили семь РЛС ВСУ
Командир батареи с позывным «Дарвин» сообщил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. По его словам, после выявления целей огневое поражение заняло около пяти минут. Об этом пишет РИА Новости.
РЛС засекли операторы разведывательных беспилотников во время изучения тыловых районов противника. Полученные координаты сразу направили артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов, после чего те нанесли огонь по выявленным точкам.
«Дарвин» уточнил, что для вывода одной станции из строя артиллеристам хватает двух-трех снарядов. Он добавил, что потеря таких систем ограничивает возможности ВСУ по разведке и мешает вовремя выявлять замаскированную технику и артиллерийские позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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