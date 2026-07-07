На Харьковском направлении за пять минут поразили семь РЛС ВСУ

07 июля 2026, 08:19

Фото: iStock/Evgeny555

Командир батареи с позывным «Дарвин» сообщил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. По его словам, после выявления целей огневое поражение заняло около пяти минут. Об этом пишет РИА Новости.