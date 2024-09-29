В Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс

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В Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых беспилотников. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Гусев сообщил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, там возник пожар. К этому часу его уже удалось локализовать.
Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Также несколько сбитых вражеских дронов горят на земле на окраинах города и за его пределами. По словам Гусева, крыша одного из зданий получила повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Также несколько сбитых вражеских дронов горят на земле на окраинах города и за его пределами. По словам Гусева, крыша одного из зданий получила повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова