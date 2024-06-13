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На ингушского боевика завели новое дело из-за батальона на Украине

«Ъ»: против воюющего за Украину ингушского боевика Белхароева* завели новое дело
13 июня 2024, 11:27
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В отношении ингушского боевика Ильяса Белхароева* возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.


Уточняется, что Белхароеву* вменяется статья за участие в незаконном вооруженном формировании, которое действует против РФ на Украине. Примечательно, что это второе дело против обвиняемое, первое заведено было заведено по статье теракт и контрабанда оружия.

В настоящее время Белхароеву* может грозить до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.4 и аналогичный срок по ч. 2 ст. 208. Подозреваемый является участником боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева**.

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*внесен в список террористов и экстремистов

**признано в России террористической организацией и запрещено
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