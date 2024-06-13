Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

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Украинская националистка Александра Рязанцева, которая ранее вступила в ряды украинской армии и желала «пойти на Белгород», умерла от сердечного приступа. Об этом сообщает издание «Суспильне».
По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева умерла в медучреждении Житомира за день до перевода в другое подразделение. О смерти женщины стало известно благодаря ее сестре.
Рязанцева до начала специальной военной операции работала стилистом и художником по костюмам для телеканалов Украины. Она также работала с актерами студии «Квартал 95» и Владимиром Зеленским. В феврале 2022 года женщина вступила в тероборону украинской армии.
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Екатерина Коршунова