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Объект в Киевской области, который горит уже более суток, — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Согласно информации источника, ракеты попали в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь Киевской области, где хранились большие запасы топлива. Уточняется, что украинские специалисты не могут потушить возгорание практически 30 часов.
Украинское правительство попыталось скрыть последствия ракетной атаки со стороны ВС России, однако информация все равно стала известна СМИ.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Украинское правительство попыталось скрыть последствия ракетной атаки со стороны ВС России, однако информация все равно стала известна СМИ.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова