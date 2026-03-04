На иноагента Трескунова* открыли уголовное дело

04 марта 2026, 14:06

На актера Трескунова* открыли дело по нарушению деятельности иноагента

Семен Трескунов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Уголовное дело инициировали против актера Семена Трескунова*. Об этом РИА Новости сообщила прокуратура Москвы.