На иноагента Трескунова* открыли уголовное дело
Уголовное дело инициировали против актера Семена Трескунова*. Об этом РИА Новости сообщила прокуратура Москвы.
Статья имеет отношение к нарушению деятельности иноагента. В прокуратуре уточнили, что Трескунова* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушения порядка. Несмотря на это, с ноября 2025 года, находясь за пределами России, он, как утверждается, продолжал публиковать материалы в одной из соцсетей без обязательной маркировки.
Как следует из информации столичных судов, которой располагают журналисты, ранее актера штрафовали четыре раза. В частности, за отсутствие соответствующей пометки в интернет‑публикациях и за непредставление отчетности.
Трескунова* внесли в реестр иноагентов в марте 2024 года. В Минюсте заявляли, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также распространял материалы других иноагентов и сотрудничал с интернет‑ресурсом, не зарегистрированным как СМИ и включенным в список.
