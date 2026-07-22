На Камчатке пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей
72-летняя жительница Камчатки потеряла более 11 млн рублей после общения с телефонными аферистами. Злоумышленники почти три недели контролировали ее действия и убедили передать им все сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Камчатскому краю.
Схема началась в июне со звонка от женщины, назвавшейся сотрудницей Пенсионного фонда. Она сказала пенсионерке, что той нужно переоформить выплаты, и попросила назвать код из СМС. Собеседница выполнила просьбу, но вскоре заподозрила обман и прервала разговор. Позже ей позвонил мужчина в роли представителя силовых структур. Он сообщил, что неизвестные якобы оформляют от ее имени кредит на 1,3 млн рублей для перевода средств в пользу ВСУ.
Аферисты запретили женщине общаться с близкими и следить за новостями. Под их давлением она сняла накопления, передала часть денег курьеру и отправила другую сумму почтовым переводом в другой регион. Потерпевшая считала, что таким способом защищает свои средства. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности причастных к преступлению.
Не сообщайте никому коды из СМС, данные банковских карт, пароли от «Госуслуг» и другую личную информацию. Сотрудники банков, Социального фонда, полиции или других ведомств не просят назвать такие сведения по телефону и не требуют переводить деньги на «безопасные счета». Если собеседник торопит, запугивает кредитом, уголовным делом или потерей сбережений — немедленно завершите разговор.
Не принимайте финансовых решений под давлением незнакомцев. Перезвоните в банк или организацию по официальному номеру с сайта, посоветуйтесь с родственниками и не передавайте наличные курьерам. Полезно установить запрет на дистанционное оформление кредитов через «Госуслуги», подключить уведомления об операциях и регулярно проверять выписки по счетам.
Читайте также: