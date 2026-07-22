На Камчатке пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей

22 июля 2026, 09:26

Фото: iStock/Ju Production

72-летняя жительница Камчатки потеряла более 11 млн рублей после общения с телефонными аферистами. Злоумышленники почти три недели контролировали ее действия и убедили передать им все сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Камчатскому краю.