Достижения.рф

«На коленке»: Дрессировщик Куклачёв раскрыл, как его артисты выступают в зоне СВО

Дрессировщик Дмитрий Куклачёв ставит компактные шоу для выступлений в зоне СВО
Дмитрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России и дрессировщик Дмитрий Куклачёв в беседе с ТАСС рассказал, что создаёт компактные и яркие шоу для выступлений в зоне СВО.



Артист подчеркнул, что программа должна быстро собираться и при этом выглядеть зрелищно.

«Мне сказали: «Дмитрий, это должно быть что-то компактное, минут на 40, яркое, но небольшое». Естественно, я, так как по первой профессии всё-таки клоун, стал подбирать номера, которые можно сделать практически на коленке», — сообщил артист.
Дрессировщик отметил, что его коллектив выступал в самых разных условиях: в землянках, в чистом поле, в залах, в кузовах грузовых машин, в лесу и даже на пнях. Артисты ставили номера в любую погоду — под дождём, в слякоть и в грязи.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0