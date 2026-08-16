«На коленке»: Дрессировщик Куклачёв раскрыл, как его артисты выступают в зоне СВО

16 августа 2026, 15:39

Дрессировщик Дмитрий Куклачёв ставит компактные шоу для выступлений в зоне СВО

Дмитрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России и дрессировщик Дмитрий Куклачёв в беседе с ТАСС рассказал, что создаёт компактные и яркие шоу для выступлений в зоне СВО.





Артист подчеркнул, что программа должна быстро собираться и при этом выглядеть зрелищно.

«Мне сказали: «Дмитрий, это должно быть что-то компактное, минут на 40, яркое, но небольшое». Естественно, я, так как по первой профессии всё-таки клоун, стал подбирать номера, которые можно сделать практически на коленке», — сообщил артист.