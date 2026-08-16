«На коленке»: Дрессировщик Куклачёв раскрыл, как его артисты выступают в зоне СВО
Дрессировщик Дмитрий Куклачёв ставит компактные шоу для выступлений в зоне СВО
Заслуженный артист России и дрессировщик Дмитрий Куклачёв в беседе с ТАСС рассказал, что создаёт компактные и яркие шоу для выступлений в зоне СВО.
Артист подчеркнул, что программа должна быстро собираться и при этом выглядеть зрелищно.
«Мне сказали: «Дмитрий, это должно быть что-то компактное, минут на 40, яркое, но небольшое». Естественно, я, так как по первой профессии всё-таки клоун, стал подбирать номера, которые можно сделать практически на коленке», — сообщил артист.Дрессировщик отметил, что его коллектив выступал в самых разных условиях: в землянках, в чистом поле, в залах, в кузовах грузовых машин, в лесу и даже на пнях. Артисты ставили номера в любую погоду — под дождём, в слякоть и в грязи.