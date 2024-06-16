На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных

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Заключительное коммюнике конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии, призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе.
«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — указывается в коммюнике.Участники конференции также призвали вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей» и других гражданских лиц, «которые были задержаны незаконно».
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