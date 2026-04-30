На Крымском мосту в гигантской пробке курят кальяны
Перед 1 мая на подъезде к Крымскому мосту выросла пробка длиной 30 километров. Движение перекрыли около трёх часов ночи на фоне украинских атак, на въезд скопились около четырёх тысяч машин, пишет Telegram-канал Mash.
К десяти утра проезд так и не открыли. Люди коротают часы в ожидании: курят кальян, делятся бутербродами, передают воду и лекарства. По данным канала, военные уничтожили 10 БЭКов ВСУ. Сейчас специалисты осматривают акваторию. Похожий затор на этом участке возник 3 августа — тогда очередь машин тоже растянулась примерно на 30 километров.
Читайте также: