На Крымском мосту в гигантской пробке курят кальяны

30 апреля 2026, 11:04

Перед 1 мая на подъезде к Крымскому мосту выросла пробка длиной 30 километров

Перед 1 мая на подъезде к Крымскому мосту выросла пробка длиной 30 километров. Движение перекрыли около трёх часов ночи на фоне украинских атак, на въезд скопились около четырёх тысяч машин, пишет Telegram-канал Mash.