Смертельный удар по автобусу: в Белгородской области за сутки погибли три женщины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки атаки ВСУ унесли жизни трех мирных жительниц, еще 18 человек получили ранения в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Беспилотник ударил по пассажирскому автобусу и убил трех женщин на месте. Восемь пассажиров пострадали. Двух человек в тяжелом состоянии врачи доставили в областную клиническую больницу. Еще двоим помогают в городской больнице №2 Белгорода. Четверых медики отпустили домой. В том же селе FPV-дрон атаковал «Газель» и ранил еще одного жителя.
За отчетный период удары затронули 29 населенных пунктов в 10 районах. Обстрелы и налеты дронов повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, два коммерческих объекта, три социальных учреждения, три предприятия, ангар, сельхозпредприятие, склад и 33 машины. В Белгородском округе ранения получили двое мужчин в Ясных Зорях и Головино. В Валуйском округе увечен житель села Гладково. В Грайворонском округе помощь понадобилась женщине.
В поселке Ракитное дрон ударил по коммерческому объекту и ранил четырех мужчин. В Краснояружском округе беспилотники повредили несколько легковых автомобилей, а в хуторе Вязовской огонь задел склад.
