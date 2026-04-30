Смертельный удар по автобусу: в Белгородской области за сутки погибли три женщины

Гладков: в Белгородской области три человека погибли от атак ВСУ за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки атаки ВСУ унесли жизни трех мирных жительниц, еще 18 человек получили ранения в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Беспилотник ударил по пассажирскому автобусу и убил трех женщин на месте. Восемь пассажиров пострадали. Двух человек в тяжелом состоянии врачи доставили в областную клиническую больницу. Еще двоим помогают в городской больнице №2 Белгорода. Четверых медики отпустили домой. В том же селе FPV-дрон атаковал «‎Газель» и ранил еще одного жителя.

За отчетный период удары затронули 29 населенных пунктов в 10 районах. Обстрелы и налеты дронов повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, два коммерческих объекта, три социальных учреждения, три предприятия, ангар, сельхозпредприятие, склад и 33 машины. В Белгородском округе ранения получили двое мужчин в Ясных Зорях и Головино. В Валуйском округе увечен житель села Гладково. В Грайворонском округе помощь понадобилась женщине.

В поселке Ракитное дрон ударил по коммерческому объекту и ранил четырех мужчин. В Краснояружском округе беспилотники повредили несколько легковых автомобилей, а в хуторе Вязовской огонь задел склад.

Дарья Осипова

