«Ответ последует немедленно»: В ГД пригрозили Польше за испытания оружия на Украине
Со стороны России последует адекватный ответ в случае испытаний польского оружия на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виктор Соболев.
Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении испытывать вооружения страны в реальных боевых условиях на территории Украины.
«Если они действительно начнут направлять свои вооружения и испытывать их в боевых действиях на Украине, я думаю, что с нашей стороны последует адекватный ответ. Как минимум — уничтожение тех производств, где это оружие выпускается», — отметил Соболев в беседе с Life.ru.
При этом он добавил, что если речь идет только о риторике, то серьезных последствий не будет. Польша солидарна с Европой, которая хочет воевать против Москвы. Поляки оказываются на переднем крае, поскольку имеют самый богатый опыт среди европейских стран в войне с Россией.
«Наш ответ в случае их испытаний последует немедленно», — заключил Соболев.