Саперы обезвредили 100-килограммовый снаряд ВСУ в ДНР
Саперы «Южной» группировки войск успешно обезвредили 100-килограммовую боевую часть украинского беспилотника FP-1 (Fire Point-1), которая застряла на крыше здания в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Дрон сбили во время атаки на гражданскую инфраструктуру, а его боевая часть не сдетонировала. Саперы провели операцию по обезвреживанию и подготовке заряда к безопасной транспортировке для последующего уничтожения. В ходе обследования дрона специалисты установили, что в БПЛА встроили систему управления и навигации через спутниковый комплекс Starlink.
Ранее стало известно, что украинцы перестали бояться сотрудников ТЦК и начали давать им отпор. Причем в ход пошло огнестрельное оружие из зоны боевых действий.
