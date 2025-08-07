На Кубани из-за обломков дрона задержались семь пассажирских поездов
В Краснодарском крае движение поездов между станциями Величковка и Ангелинская было временно нарушено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Инцидент произошёл на участке Тимашевская — Разъезд 9 км, где обломки БПЛА повредили контактную сеть. В результате сбоя электропитания семь пассажирских поездов были вынуждены задержаться. Для обеспечения движения составов временно используется тепловозная тяга.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, обломки беспилотника упали в ходе отражения атаки ВСУ. В посёлке Заречном Выселковского района в результате происшествия повреждены два частных дома и автомобиль. В одном доме выбиты стекла и повреждены стены, осколки повредили фасад второго дома.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Восстановительные работы на железнодорожном участке продолжаются.
