На Кубани из-за обломков дрона задержались семь пассажирских поездов

07 августа 2025, 10:09

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Краснодарском крае движение поездов между станциями Величковка и Ангелинская было временно нарушено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).