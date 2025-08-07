07 августа 2025, 08:43

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ударила по позициям роты «Шквал» ВСУ

Фото: iStock/Diy13

Рота «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка ВСУ была поражена тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.