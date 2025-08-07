Рота «Шквал» ВСУ попала под огонь «Солнцепека» на Харьковском направлении
Рота «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка ВСУ была поражена тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Позиции вражеского подразделения в районе населенного пункта Хатнее на участке фронта Меловое–Хатнее были атакованы огнем из «Солнцепеков». При этом противник не проявлял активности и занимался укреплением своих позиций.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
