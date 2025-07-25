На Кубани обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда, два человека пострадали

25 июля 2025, 05:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

Обломки беспилотника упали на территорию вокзала в Тимашевске, повредив вагон пассажирского поезда, проходившего через город. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.





Дополнительные разрушения произошли в Темрюкском и Славянском районах, где обломки дрона повредили частные жилые дома.





«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал Кондратьев.

«В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — говорится в сообщении губернатора.