На Кубани обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда, два человека пострадали
Обломки беспилотника упали на территорию вокзала в Тимашевске, повредив вагон пассажирского поезда, проходившего через город. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Дополнительные разрушения произошли в Темрюкском и Славянском районах, где обломки дрона повредили частные жилые дома.
«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал Кондратьев.Одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение, второй отказался от госпитализации и остался на железнодорожной станции. Падение обломков привело к временному отключению электроснабжения вокзала, однако его удалось оперативно восстановить.
«В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — говорится в сообщении губернатора.Глава региона уточнил, что повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний зафиксировано не было.