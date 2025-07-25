Выяснились подробности атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
Оперштаб: Обломки БПЛА ВСУ повредили остекление домов в Краснодарском крае
Несколько жилых домов в Краснодарском крае получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб региона.
В станице Курчанской (Темрюкский район) обломки сбитого БПЛА выбили оконные стекла в двух домах. Повреждения окон также зафиксированы в одном частном доме в Славянске-на-Кубани.
«Возгораний в обоих случаях нет. На месте работают специалисты правоохранительных и специальных служб», — сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. По информации очевидцев, работала система ПВО, отражавшая атаку беспилотников ВСУ. Отмечается, что местные жители услышали грохот около 02:00 (мск) часов ночи.