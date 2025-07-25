В восьми аэропортах России ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах восьми российских городов. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ограничения касаются аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Уточняется, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Информация об этом поступила в 04:28 (мск).
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло информировал о введении на территории республики и других регионов Северо-Кавказского федерального округа плана «Ковер». Детали данного решения не уточнялись.
Также в ночь с 24 на 25 июля «Радио 1» передавало, что несколько жилых домов в Краснодарском крае получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто из людей не пострадал.
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