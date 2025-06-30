На Кубани, в Краснодаре и Крыму объявлена опасность атаки беспилотников
В Краснодаре, в Краснодарском крае и республике Крым объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает приложение МЧС России.
«Внимание! «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие», — передает ведомство.
Жителей просят соблюдать бдительность и не пребывать на открытых территориях. К тому же граждан попросили последовать в укрытия без окон и находиться там до отбоя тревоги. При падении беспилотника необходимо позвонить по номеру 112.