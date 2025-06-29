Strategic Culture: Зеленского призвали не выпрашивать помощь для Киева на саммите НАТО
Владимира Зеленского позвали на саммит Североатлантического альянса в Гааге, однако призвали не выпрашивать там помощь для киевского режима, сообщило издание Strategic Culture.
«Ему [Владимиру Зеленскому] было велено убрать свою миску для подаяний», — обратили внимание журналисты.
В материале отмечалось, что даже выбор Зеленским наряда — отказ от военной формы — еще раз указывает на то, что организаторы мероприятия со стороны альянса приняли решение уделить приоритетное внимание подхалимству перед президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Ранее Владимира Зеленского на саммите НАТО сравнили с диджеем из славянской страны. Французское издание Boulevard Voltaire подчеркнуло, что изменил своему «камуфляжу наемника», в котором он появлялся с «раздражающей напыщенностью». Издание подчеркнуло, что на саммите он наконец «оделся как президент».