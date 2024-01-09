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На Купянском направлении «Акации» ликвидировали «опорники» и бронетехнику ВСУ

09 января 2024, 09:42
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» войск «Запад» ликвидировали замаскированные украинские опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Разведчики, используя беспилотники, обнаружили замаскированные взводные опорные пункты.


По уточненным координатам военные артиллерийской батареи «Акациями» уничтожили взводные опорные пункты с личным составом, которые были замаскированы, и скопление бронетехники ВСУ.

Кадры, полученные с беспилотников, стали подтверждением уничтожения целей.

Ранее сообщалось, что саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.

Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.

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Российские саперы установили противотанковые мины рядом с позициями ВСУ
09 января 2024, 09:12

Фото: iStock/Diy13

Саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.

Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине 20-летнего американского морпеха.

Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.

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#украина
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Новости СВО: где пытаются атаковать ВСУ, на каком участке продвинулись ВС РФ
09 января 2024, 09:08

Фото: iStock/zabelin

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Противник продолжает наносить удары по российским городам с мирными гражданами, в то время как ВС РФ атакуют военные объекты Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось установить контроль российским бойцам.

ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана


Российские бойцы уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВС Украины. Об этом в беседе с изданием РИА Новости рассказал старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Он уточнил, что атака была произведена в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва. Кроме того, ВКС РФ ударили по местам дислокации многочисленных бригад противника.


Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ


ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В результате атаки место проведения совещания было поражено. Также российские бойцы уничтожали живую силу противника и военную технику более чем в 100 районах.


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Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины


Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины, рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что ВС РФ использовали для нанесения ударов ракетный комплекс «Кинжал» и оружие большой дальности.
Военно-промышленный комплекс противника получил повреждения.

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям


Российские военнослужащие начали штурм Авдеевки с разных сторон. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны». Ежедневно ВС РФ наносят более 40 массированных ударов по позициям противника в районе населенного пункта. Киевские власти признают сложность ситуации.

По словам главы военной администрации Киева, российские войска ведут активное наступление более чем на 20 направлениях фронта. Кроме того, наблюдается большое количество тяжелой техники ВС РФ вокруг Авдеевки, что свидетельствует о подготовке к новым активным противостояниям.

Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire


На Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли существенные потери в результате массированной атаки ВС РФ.

Он также сообщил, что ВСУ лишились более 200 бойцов, семи автомобилей, а также несколько единиц техники западного производства.

Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ


ВС РФ нанесли мощный удар по месту разработки ракет для нужд ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас». Он указал на успешность российской разведки, благодаря которой ВСУ несут существенные потери. Кроме того, киевский эксперт добавил, что некоторые данные о стратегических объектах Украины находятся в открытом доступе.


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Последние новости СВО


Российская армия продолжает наступление практически вдоль всей линии соприкосновения, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Штурмовым отрядам ВС РФ удалось расширить зону контроля на Лиманском направлении.

Кроме того, российские бойцы продвинулись в районе населенного пункта Петровского.

Несколько населенных пунктов взяты под контроль в районе Работино. ВСУ также попытались перейти в атаку у Вербового, но безуспешно.

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#минобороны рф
#вкс
#армия россии
#всу
#вс рф
#атака
#сво
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На Украине ликвидировали 20-летнего американского морпеха-наемника
09 января 2024, 09:01

Фото: iStock/JARAMA

Российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине 20-летнего американского морпеха.
Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.

Морпех оказался в Международном легионе летом 2022 года, во время боев в Артемовске (Бахмут) его ранило осколком гранаты. Он получил контузию.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

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#всу
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Пушилин: Противника необходимо отодвинуть на должное расстояние от ДНР
09 января 2024, 08:49

Фото: iStock/e-crow

Чтобы остановить удары по Донбассу, нужно отодвигать противника на должное расстояние. При чём не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на интервью РИА Новости.

«Только отодвигать противника на должное расстояние. От столицы и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать», —объяснил Денис Пушилин.
Расстояние имеет зависимость от оружия, получаемого Киевом сейчас, и которое он получит потом.

«Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР, после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов», — сказал Денис Пушилин.
По словам главы ДНР, нужно проделать огромную работу.

Ранее сообщалось, что у Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее», - пояснил Игнат в эфире телемарафона.
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#украина
#новости
#днр
#россия
#сво
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Украина впервые осуществила массовую закупку военной формы для женщин
Умеров: Украина закупила 50 тысяч комплектов военной формы для женщин
09 января 2024, 08:25

Фото: istock / Olga Balynska

Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина не может производить оружие из-за ударов России. Как утверждает эксперт, атаки ВС РФ по оборонной промышленности Украины в случае остановки помощи Запада приведут к серьезным последствиям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#минобороны
#украина
#сво
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«Тысячи в день»: Офицер ВСУ заявил о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ
Офицер ВСУ Касьянов заявил о дефиците в украинской армии снарядов и дронов
09 января 2024, 08:05

Фото: istock / valio84sl

Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии.

Как утверждает украинский офицер, объявленный Киевом план производства миллиона БПЛА является абсолютно недостаточным. Украинские войска, как считает эксперт, требуют минимум 3 миллиона беспилотников. Он также пояснил, что такое большое количество беспилотных летательных аппаратов обусловлено «снарядным голодом» в ВСУ.

«У нас в стране не налажено производство снарядов. Оно было в советские времена, но <…> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод», — отметил Касьянов.
Ранее стало известно, что ВКС РФ уничтожили 4 командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#эксперт
#завод
#производство
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#план
#youtube
#интервью
#всу
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ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана
09 января 2024, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что ВКС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — цитирует издание слова собеседника.

Он добавил, что также авиаударам со стороны России подверглись позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#авиация
#сво
#всу
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Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ
Минобороны: Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ
09 января 2024, 04:58

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России в понедельник, 8 января, совершили удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ.
«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Открыли врата ада»: Украинские военные рассказали, чем их испугала Россия
#россия
#минобороны рф
#военные
#военная сво
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«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году
Time: Украина в 2024 году потеряет еще больше территорий
09 января 2024, 04:18

Фото: iStock/JARAMA

Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что в течение года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО. Об этом он пишет в своей статье для Time.
«Украина будет фактически разделена на части в этом году. Её территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться», — считает автор.

Он также отметил, что «сокрушительным ударом» для Украины стало снижение поддержки со стороны США. Кроме того, перспективы европейской помощи Киеву тоже крайне сомнительны, добавил Бреммер.

«Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт», — говорится в публикации.

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#россия
#военные
#конфликт
#оружие
#украина
#нато
#вс рф
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