На Купянском направлении «Акации» ликвидировали «опорники» и бронетехнику ВСУ

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Российские расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» войск «Запад» ликвидировали замаскированные украинские опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.
Разведчики, используя беспилотники, обнаружили замаскированные взводные опорные пункты.
По уточненным координатам военные артиллерийской батареи «Акациями» уничтожили взводные опорные пункты с личным составом, которые были замаскированы, и скопление бронетехники ВСУ.
Кадры, полученные с беспилотников, стали подтверждением уничтожения целей.
Ранее сообщалось, что саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.
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Разведчики, используя беспилотники, обнаружили замаскированные взводные опорные пункты.
Кадры, полученные с беспилотников, стали подтверждением уничтожения целей.
Ранее сообщалось, что саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.
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Мария Фирсова