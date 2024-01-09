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Российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине 20-летнего американского морпеха.
Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.
Морпех оказался в Международном легионе летом 2022 года, во время боев в Артемовске (Бахмут) его ранило осколком гранаты. Он получил контузию.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
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Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
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Мария Фирсова