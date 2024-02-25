На купянском направлении СВО уничтожены четыре беспилотника ВСУ

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Российские средства ПВО, состоящие на вооружении группировки ВС РФ «Запад», уничтожили на купянском направлении СВО сразу четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) — две «Фурии», одну «Бабу-Ягу» и одну «Валькирию». Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник пресс-службы «Запада» Иван Бигма.
Российские военные продолжают продвигаться на купянском направлении, отбивая контратаки противника. Мотострелковые подразделения улучшили свое положение по переднему краю с поддержкой артиллерии. При этом прротивник понес огневое поражение в районах Петропавловки и Ямполовки.
Потери ВСУ на купянском направлении за последние сутки, согласно данным МО РФ, составили до 130 военнослужащих, танк Т-72, два минометных расчета и самоходная установка «Краб».
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В течение суток отражено четыре атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковка, Тернов, Житловки и озера Лиман», — доложил Иван Бигма.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев