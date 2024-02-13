На Купянском направлении у ВСУ появилось много немецкой техники

Военный корреспондент, волонтёр Алексей Живов заявил, что для того, чтобы оставаться дольше у власти нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не пожалеет украинских солдат и при необходимости готов отправить на верную смерть 400 тыс. человек.