На Купянском направлении у ВСУ появилось много немецкой техники

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На Купянском направлении у ВСУ появилось большое число техники немецкого производства. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«На ЛБС и в тыловых районах Харьковской области отмечено увеличение колесной и гусеничной техники производства Германии. В частности, на новых позициях Рубежного (Харьковской обл.) замечен танк «Leopard»», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, северо-западнее Купянска были замечены танковые мостоукладчики «Biber» и бронемашины разминирования «Wisent 1 MC». При этом в районе Песчаного ВСУ начали использовать колесные бронеавтомобили FFG. Кроме того, северо-западнее Стельмаховки заметили вездеход «Bandvagn 206» и экскаватор «Liebherr».
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Элина Позднякова