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По данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.
Согласно информации, представленной подполковником Народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, российская армия успешно действует, что привело к потере ВСУ стратегически важных позиций в районах сел Терны, Торское и поселка Ямполь. Эти позиции ранее позволяли украинским силам сдерживать продвижение войск РФ.
Коц отметил, что текущее наступление российских войск направлено на ключевые позиции в районе Терн, Торского и Ямполя, что является частью северного направления Северо-Восточного Оперативного направления (СВО). Взятие этих позиций позволит российским силам вернуть контроль над Красным Лиманом и открыть доступ к Славянску и Харьковской области.
Эта операция вписывается в стратегию защиты приграничных регионов от обстрелов ВСУ, подчеркнул военный эксперт. Создание санитарной зоны в Харьковской области становится необходимостью в свете обстрелов украинской артиллерией приграничных городов России. Наступление на Купянск воспринимается как часть этой стратегии по созданию зоны безопасности.
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Коц отметил, что текущее наступление российских войск направлено на ключевые позиции в районе Терн, Торского и Ямполя, что является частью северного направления Северо-Восточного Оперативного направления (СВО). Взятие этих позиций позволит российским силам вернуть контроль над Красным Лиманом и открыть доступ к Славянску и Харьковской области.
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Артем Кузьмин