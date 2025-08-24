Силы ПВО России сбили 95 беспилотников ВСУ ночью 24 августа

24 августа 2025, 08:33

Фото: iStock/e-crow

Ночью воскресенья, 24 августа, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА в небе над регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.