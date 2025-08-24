Силы ПВО России сбили 95 беспилотников ВСУ ночью 24 августа
Ночью воскресенья, 24 августа, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА в небе над регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Исходя из информации ведомства, атака вражеских беспилотников была отражена в воздушном пространстве Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской и Ленинградской областей, а также над территориями Республики Крым и Республики Татарстан.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
