ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль: есть раненые
Богомаз: мужчина и женщина ранены из-за атаки FPV-дронов ВСУ в Брянской области
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате были ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!» – добавил Богомаз.Ранее он сообщал, что системы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА в небе над регионом.