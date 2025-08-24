ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль: есть раненые

24 августа 2025, 08:26

Богомаз: мужчина и женщина ранены из-за атаки FPV-дронов ВСУ в Брянской области

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате были ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.





Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!» – добавил Богомаз.