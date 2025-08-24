Достижения.рф

Губернатор Ленообласти рассказал о последствиях утренней атаки дронов

Дрозденко: 10 дронов ВСУ сбили над портом Усть-Луга в Ленинградской области
Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА в небе над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.



Он также добавил, что из-за падения фрагментов одного из дронов произошло возгорание на территории нефтетерминала. На месте работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар на объекте инфраструктуры оперативно локализовали.

Отмечается, что экстренные службы следят за ситуацией. Глава региона держит на личном контроле ликвидацию последствий атаки беспилотников. Работа порта Усть-Луга, одного из крупнейших балтийских терминалов, продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области нейтролизовали 21 украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Лидия Пономарева

