Губернатор Ленообласти рассказал о последствиях утренней атаки дронов

24 августа 2025, 08:07

Дрозденко: 10 дронов ВСУ сбили над портом Усть-Луга в Ленинградской области

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА в небе над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.