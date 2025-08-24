Губернатор Ленообласти рассказал о последствиях утренней атаки дронов
Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА в небе над портом Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Он также добавил, что из-за падения фрагментов одного из дронов произошло возгорание на территории нефтетерминала. На месте работают сотрудники МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар на объекте инфраструктуры оперативно локализовали.
Отмечается, что экстренные службы следят за ситуацией. Глава региона держит на личном контроле ликвидацию последствий атаки беспилотников. Работа порта Усть-Луга, одного из крупнейших балтийских терминалов, продолжается в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области нейтролизовали 21 украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
