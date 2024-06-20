Женщина погибла в результате атаки ВСУ по Краснодарскому краю

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Падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», – написал Кондратьев у себя в Telegram.Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника. В результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также несколько многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.
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Никита Иванов