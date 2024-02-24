На Новолипецком металлургическом комбинате обезврежены части БПЛА

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о проведении операции по обезвреживанию частей беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
«На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — рассказал глава Липецкой области.Предыдущие сообщения губернатора Артамонова относительно пожара, возникшего на НЛМК в ночь на 24 февраля, указывали на то, что возгорание могло быть вызвано падением БПЛА.
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