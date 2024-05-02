«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ

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Армия России будет наступать на Харьков, а после успешного завершения операции начнёт строить планы на Одессу и Николаев. Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
«Наступление на Харьков логично вытекает из хода боевых действий. Харьковская область сильно вдается в Российские регионы. Группировка ВСУ в данном регионе представляет опасность для дюжины наших регионов. В том числе из-за появления у противника дальнобойных ракет и беспилотников», — написал Живов в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что Харьков является важным военным и логистическим центром ВСУ. В случае его устранения значительно облегчится положение российской группировки на Донбассе, а также создаст избыточное давление на всю восточную группировку ВСУ. Живов также предположил, что Харьковская операция захватит Сумы и Чернигов.
В случае даже ограниченного успеха ВС РФ на харьковском направлении перед главкомом ВСУ Александром Сырским встанет вопрос: пытаться стабилизировать фронт на Донбассе или бросить силы на защиту Харькова. На два направления ресурсов у ВСУ нет, отметил военный эксперт.
Он также подчеркнул, что на Одессу наступать ещё рано, несмотря на то, что без возможностей Одессы как торгового и военного порта, «проект Украина» придется свернуть. Однако Киев это прекрасно понимает. Именно поэтому на Черноморском фронте Британия и США максимально сковывают российский флот.
«Одесса — цель желанная, но пока недостижимая. Однако ВС РФ наносят интенсивные удары по одесским инфраструктурным и военным объектам, старательно уничтожая запасы орудия и боеприпасов, которые поставляются Западом. А это уже кое-что», — отметил Живов.Таким образом, по его словам, ВС РФ придется ввязаться в рискованную харьковскую операцию и уже после её успешного завершения строить планы на Одессу и Николаев.
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