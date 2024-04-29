Украина готовится к российскому наступлению на Харьков

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Армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины.
В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления. По предварительным данным, в операции задействуют 20-40 тысяч российских военных.
При этом другой украинский военный рассказал, Харьков является наиболее вероятной целью ожидаемого российского наступления.
По словам украинского офицера, российские военные сбрасывают большое число бомб на каждое здание, которое удерживает ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет противостоять ВС РФ без боеприпасов и ракет для систем ПВО.
Однако отмечается, что ВСУ строят километры противотанковых заграждений на юге Украины и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.
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«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал военный ВСУ.
При этом другой украинский военный рассказал, Харьков является наиболее вероятной целью ожидаемого российского наступления.
По словам украинского офицера, российские военные сбрасывают большое число бомб на каждое здание, которое удерживает ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет противостоять ВС РФ без боеприпасов и ракет для систем ПВО.
Однако отмечается, что ВСУ строят километры противотанковых заграждений на юге Украины и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.
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Элина Позднякова