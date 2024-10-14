На отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке

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На отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области российские бойцы обнаружили записку на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что в записке говорится о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор написанного предостерегает не поджигать их вертикально, а горизонтально, после чего сразу же кидать в нужном направлении.
Помимо записки украинские боевики оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большое число гранат.
Ранее сообщалось, что женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских солдат в Угледаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Помимо записки украинские боевики оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большое число гранат.
Ранее сообщалось, что женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских солдат в Угледаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова