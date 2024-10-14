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ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

14 октября 2024, 12:20
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Уточняется, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны добавили, что поражение было нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Это горько»: немецкий полковник высказался о Зеленском
Focus: на Западе Зеленского стали воспринимать с разочарованием
14 октября 2024, 12:21

Главу киевского режима Владимира Зеленского стали воспринимать на Западе с разочарованием, заявил в беседе с немецким изданием Focus отставной полковник Ральф Тиле.
«После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — прокомментировал Тиле.
Собеседник подчеркнул, что западные союзники Зеленского хотят лишь ограниченно нести бремя украинского конфликта.

«Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности», — заключил офицер.

Ранее стало известно, что немцы не дадут Киеву тяжелое оружие, что стало для Украины ударом. А вот по мнению главного дипломата Европы Жозепа Борреля, союзники должны нарастить военную поддержку.

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#новости
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Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском
14 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/zim286

ВС РФ вышли на суджанскую окраину во время наступления под Курском, информирует Telegram-канал Mash. По информации журналистов, российская армия контролирует трассу, которая связывает Суджу и населенный пункт Белая.
Также российские войска, по сведениям Mash, штурмуют Мартыновку, расположенную от Суджи в семи километрах. Наступают 155-я и 106-я бригады, пытаясь взять противника в кольцо. На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что СВО завершится, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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#россия
#украина
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#сво
#курская область
#вс рф
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Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину
Военэксперт Аносов: Генерал Суровикин открывает новый фронт
14 октября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Военный эксперт Виктор Аносов заявил, что генерал России Сергей Суровикин, выполняющий особые задачи в Африке, еще может вернуться в зону СВО. Об этом пишет «Царьград».
По словам Аносова, на сегодняшний день перед генералом стоит задача по открытию нового фронта, однако в скором времени его фамилия снова будет звучать в зоне спецоперации, пишет «Царьград». Военэксперт заключил, что Суровикин в очередной раз оправдает свое звание генерала Армагеддона.

Ранее в сети появилось фото генерала Суровикина на спецзадании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

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Боррель сделал заявление о конфликте на Украине
Дипломат ЕС Боррель призвал наращивать помощь для Украины
14 октября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/makaule

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Украине. По его словам, ситуация в зоне боевых действий «становится хуже». Соответствующее заявление он сделал перед заседанием совета руководителей МИД европейских государств в Люксембурге.
«…Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», — заявил Боррель.
Недружественные к РФ государства считают, что миротворческая миссия России на Украине является «вторжением». Страны коллективного Запада фактически объявили РФ экономическую войну, выраженную в различного рода ограничениях.

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#мир
#ес
#украина
#война
#сво
#жозеп боррель
#новости
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Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен
14 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ пытаются пресекать эвакуацию сдавшихся в плен украинских военных в безопасное место в Островском в ДНР. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь», видео предоставило Минобороны РФ.
11 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Островское в 20 км от Курахова.

«Заехали на мотоциклах, ворвались в лесопосадку, выбили противника. Подразделения, которые находились на этой позиции, они ушли, а залили 5-й танковый батальон военнослужащих Украины, которые даже танков не имеют. Стрелять они не хотели, побросали оружие, сразу посдавались в плен. А подразделения, которые типа запрещенных "Азова"*, "Айдара"*, жестокие подразделения, сразу же убыли на задний план», — рассказал боец ВС РФ.

Далее, по его словам, ВСУ перебросили туда мобилизованных, которые не хотят стрелять и складывают оружие. «Тополь» отметил, что отношение к таким украинским военным в плену хорошее. Их кормят и пытаются эвакуировать с поля боевых действий, так как ВСУ стреляют в спину тем, кто сдается в плен.

Российский военный отметил, что украинцы в возрасте понимают, что происходит и не хотят воевать. При этом на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.

Командир минометной батареи с позывным «Студент» в свою очередь рассказал, что украинская армия деморализована, люди там сами по себе и многие воевать не хотят.

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* признаны террористическими, деятельность в России запрещена
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Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области
Рогов: ВС России заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра
14 октября 2024, 11:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что солдаты ВС РФ заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — поделился он.

Помимо этого, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета отметил, что сейчас ожесточенные бои продолжаются.

Ранее украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
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На ЗАЭС допустили помощь бывших сотрудников станции в планировании атак ВСУ
ТАСС: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать удары по станции
14 октября 2024, 11:03

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Экс-сотрудники Запорожской атомной электростанции, которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать вражеской армии планировать атаки на объект. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Черничук пояснил, что не может назвать фамилии бывших сотрудников, однако допустил вероятность, что такие люди действительно есть. Он сравнил последствия от возможных ударов по энергоблокам Запорожской и Курской АЭС.

Глава станции отметил, что ЗАЭС менее уязвима для подобных атак ВСУ благодаря защитным куполам и ее «давно холодным блокам» в то время, как Курская АЭС продолжает работать.

Напомним, в сентябре этого года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.

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ФСБ: севастополец получил 21 год за подготовку теракта
14 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Севастопольца приговорили к 21 году лишения свободы по статьям о подготовке теракта и госизмене. Как уточнили в ФСБ, фигурант хотел поджечь административное здание, а также передавал данные об объектах ВС РФ в регионе. Следователи выяснили, что подсудимого завербовали в 2022 году украинские спецслужбы.
Мужчина, по информации следствия, был обучен, им были найдены необходимые для поджога орудия и средства.

«…Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев», — пояснили в ведомстве.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.

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#севастополь
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#россия
#фсб
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#уголовное дело
#новости
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Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев
14 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Об этом Владимир Гаврошенко заявил в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
«Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали — необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — сказал он.

Пленный, служивший в 151-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, считает, что командование не может насытиться «войнушкой», находясь в глубоком тылу.

По его словам, среди сослуживцев часто происходили случаи дезертирства. Он упомянул о молодом человеке, который «поехал в город за покупками», однако не вернулся из-за негативного отношения к службе в украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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