ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Об этом Владимир Гаврошенко заявил в видеоролике, опубликованном Минобороны России.