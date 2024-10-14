ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

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Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Уточняется, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.
В Минобороны добавили, что поражение было нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В Минобороны добавили, что поражение было нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова