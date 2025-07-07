Жертвой обстрела ВСУ в Васильевке стал 19-летний парень
Балицкий сообщил об ударе ВСУ по жилому кварталу в Васильевке
Массированный обстрел ВСУ привел к уничтожению жилого района в Васильевке.
В результате чего погиб 19-летний молодой человек, шестеро жителей получили ранения. Разрушено более десятка квартир, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
По данным Mash на Донбассе, власти предупреждают о возможности повторных ударов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей к бдительности.
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